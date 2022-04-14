مواجهات صعبة لفرق اللاذقية في الجولة العشرين من الدوري الممتاز

اللاذقية – خالد جطل

بعد أيام من استعادته للصدارة يغادر فريق تشرين حامل اللقب متوجهاً إلى دمشق لمواجهة الوحدة غدا الجمعة في واحدة من أهم المباريات للبحارة الباحثين عن لقب ثالث على التوالي والخامس في تاريخ النادي ليضاف إلى خزينتهم في الجولة العشرين للدوري الكروي الممتاز.

تشرين والذي حقق فوزاً مستحقاً على عفرين بثلاثية في الجولة السابقة يدرك تماماً قوة خصمه وإن كان غير متوازن بنتائجه في الأيام الماضية، والندية والتنافس فيما بين البحارة والبرتقالة الشامية له نكهته المميزة سواء في أرضية الملعب بين اللاعبين أو في المضمار بين المدربين والأجمل سيكون على المدرجات حيث سترسم اللوحات الفنية من جمهوري الفريقين.

طارق جبان مدرب تشرين أكد ل” البعث ميديا” أهمية لقاء فريقه مع الوحدة قائلا : الروح المعنوية لدى لاعبينا عالية، والفوز بالمباراة هدفنا لنواصل مشوارنا دون منغصات، وكل معطيات الفوز وأسبابه ستكون حاضرة ومنها الحفاظ على اللقب وإسعاد جماهيرنا وإدارة نادينا التي لا تقصر اتجاه الفريق، المباراة لن تكون سهلة ويخطئ من يتصورها هكذا فالوحدة فريق له اسمه وتاريخه ويمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، وسيعمل لإيقاف الخط التصاعدي لفريقنا، لكن لكل مباراة ظروفها وأوراقها ولدينا تصور كامل عن مكامن القوة والضعف لدى الوحدة سنتعامل مع المباراة بهدوء وحذر، فريقنا بأتم الجاهزية خاصة مع عودة عمر ريحاوي وحسن أبو زينب.

من جهته يستضيف حطين في ملعب الباسل باللاذقية فريق الفتوة، والتي سيفتقد فيها حطين للمرة الثانية لجمهوره نتيجة عقوبة اتحادية وسبق له أن لعب بلا جمهور مع الكرامة في جبلة وفاز بهدف نظيف سجله محمد قلفاط، حطين اليوم ليس بأفضل حالاته والفريق يعاني من غيابات مؤثرة بمختلف خطوطه حيث يغيب كلاً من إسماعيل الحافظ وجلال دكر ونور غريب، ورغم الغيابات فقد أبدى الكابتن أحمد هواش مدرب حطين تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المباراة كون الفريقين يتطلعان لتحقيق نتيجة طيبة والفوز، الفتوة فريق ضمن دائرة الخطرة ويسبقنا بنقطتين وهو ونحن لا زلنا بمنطقة الخطر وهذا يجعل نقاط المباراة مضاعفة للطرفين لهذا سنسعى جاهدين لتحيق الفوز والتقدم في سلم الترتيب لنقترب من منطقة الأمان، حيث يحتل حطين المركز العاشر وله 24 نقطة فيما نجد الفتوة سادساً وله 26 نقطة.

وعلى ملعب البعث يبحث جبلة الذي يمر حالياً بحالة من النشوة والفرح بعد فوز فريقه بالجولة الماضية على الكرامة عن مواصلة مشوار الانتصارات للتقدم اكثر نحو المنطقة الدافئة عندما يستضيف الطليعة صاحب المركز الخامس.

مدرب جبلة علي بركات بين أن الطليعة لن يكون ضيفاُ خفيف الظل على النوارس وهذا سيصعب من مهمة لحصد أبناء جبلة ويحفزهم لحصد النقاط الثلاث.