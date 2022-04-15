الحرب الاوكرانية الروسية وانعكاساتها الدولية والسورية في محاضرة على مدرج كلية طب الاسنان في جامعة طرطوس

طرطوس-لؤي تفاحة

ضمن خطة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية بإقامة ندوات حوارية دورية أقيمت أمس ندوة حوارية على مدرج كلية طب الاسنان في جامعة طرطوس حول الحرب الاوكرانية الروسية وانعكاساتها الدولية والسورية تحدث فيها المفكر الاردني الدكتور ابراهيم علوش حول أهم أسبابها ونتائجها القريبة والبعيدة على صعيد العالم والمنطقة وخلال حديثه توقف علوش عند الظروف المحيطة بالازمة الروسية الغربية ودور الولايات المتحدة الامريكية في هذه الازمة الدولية وكذلك موقف القارة الاروبية الذي يسير في الركب الامريكي رغم كل تداعيات الحرب على الاقتصاد الاوروبي وغيرها نظرا لما تتمتع به كل من روسيا وأوكرانيا من ثقل كبير في مختلف المجالات سواء الزراعية والمعدنية والطاقة وغيرها كما بيّن المفكر العروبي في محاضرته الاسباب العرقية والقومية لجذور هذه الازمة ولفت علوش في حديثه أمام طلبة جامعة طرطوس إلى مواقف الدول الغربية والعربية وكذلك الموقف السوري الشجاع لجانب الحليف الروسي في عمليته التي تحفظ له أمنه القومي وذلك نظرا لسياسة الغرب وأطماعه التوسعية وتمدده شرقا على حساب الامن القومي الروسي وقال علوش بإن الموقف السوري بدعم القرار الروسي في هذه العملية العسكرية في أوكرانيا ينبع من الحرص على وجود تعدد للاقطاب الدولية بدلا من هيمنة القطب الواحد الذي لم يجلب طيلة تاريخه الطويل سوى الدمار والخراب والتقسيم والويلات لشعوب العالم بأسرها ومنها الشعب العربي بدءا من القضية الفلسطينية والرجعية العربية والربيع العربي الذي كان خريفا ساخنا على الوطن العربي بأسره وما تعرضت له شعوب المنطقة من شروره ومنها الشعب العربي السوري من قبل التنظيمات الارهابية ونهب لثرواته الزراعية والنفطية وكذلك ما جرى في ليبيا وقبله العراق وغيره.

وأكد علوش بأن العالم بعد انتهاء هذه الحرب لن يكون كما كان قبلها نظرا لحجم التداعيات الخطيرة والكبيرة ومواقف الدول المختلفة لافتا إلى إن الشعب العربي السوري من الطبيعي أن يتأثر تأثرا كبيرا بهذه الحرب لجملة من الاسباب والظروف ولكن مهما اشتد ت قسوة هذه الظروف فإن هذا الشعب الذي صمد لأكثر من أحد عشر سنة وقدم التضحيات الجسام من أجل الحفاظ على الهوية والدور فأنه سوف يتغلب على هذه الظروف إيمانا من وعيه الوطني والقومي كما حذر المفكر من استخدام جملة من المصطلحات التي تعمل ماكنية الامبراطوريات الاعلامية الغربية على تمريرها من خلال المحطات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الشعور الوطني وتدمير الهوية الوطنية الجامعة كما كان يحدث خلال الحرب الظالمة على سورية طوال السنوات الماضية وشدد علوش على أهمية دور الشباب ولا سيما طلبة الجامعات على التعامل مع انعكاسات هذه الحرب على الساحة السورية والتصدي للافكار الهدامة وكان قد أقيمت خلال المحاضرة ندوة تفاعلية شارك فيها عدد كبير من الطلبة من خلال طرح الكثير من الاسئلة والقضايا الامر الذي أعطى انطباعا لافتا لمدى الوعي وتحمل المسؤولية من قبل صناع المستقبل وكان قد حضر المحاضرة كل من الدكتور محمد ديوب رئيس جامعة طرطوس وعمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي أدار الندوة وهمام كناج رئيس المكتب الاداري لطلبة سورية في جامعة طرطوس وجمهور من طلبة الجامعة.