إجراءات لتدارك اختناقات حركة النقل العام

اللاذقية – مروان حويجة

لم تحصل السرافيس في محافظة اللاذقية اليوم على مخصصاتها من المازوت لعدم وجود طليات مازوت هذا اليوم الأحد ما أدى إلى حصول ازدحامات و اختناقات مرورية أثرت على حركة النقل العام ، و هذا ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ جراءات لتلبية حركة النقل العام حيث سيّرت شركة النقل الداخلي في اللاذقية باصاتها على عدد من المحاور في المحافظة وضمن المدينة بالتزامن مع وقف مخصصات السرافيس.

وفي هذا الإطار بيّن مدير عام الشركة المهندس طارق عيسى أنه تمّ وضع ٧ باصات على خط الدائري الشمالي و معالجة الازدحامات باتجاه مناطق المحافظة ومنها : جبلة و القرداحة و الحفة و ناحية المزيرعة وذلك وفق الامكانيات المتاحة.

و من المنتظر أن يصل المحافظة غداً ١٥ طلب بنزين و16 طلب مازوت لتعود معها مخصصات وسائط النقل العام ،كاملة.