الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من التقدم والازدهار مؤكدين دعمهم لوحدة وسيادة الأراضي السورية والحرص على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سورية في مختلف المجالات.

وتلقى الرئيس الأسد برقيات من كل من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما تلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة من كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند والرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس ماتاميلا سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس وكيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سيرلانكا والرئيس سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان ومن الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند ومن السلطان عبد الله شاه ملك ماليزيا ومن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار ومن نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.

سانا