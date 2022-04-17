الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

ونقل منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة البطريرك جوزيف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ونيافة المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك ونيافة المطران أرماش نالبنديان رئيس أساقفة دمشق للأرمن الأرثوذكس ونيافة المطران جوزيف أرناؤوطي رئيس أساقفة دمشق لأبرشية الأرمن الكاثوليك والقس بطرس زاعور رئيس السينودس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق ونيافة المطران سمير نصار رئيس أساقفة دمشق المارونية والأب أنطون لوكسه رئيس طائفة اللاتين بدمشق والأب مالك ملوس راعي الكنيسة الكلدانية وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهم عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن شكرهم للرئيس الأسد على تهنئته لهم بهذه المناسبة متمنين له ولعائلته ولجميع السوريين دوام الصحة والعافية ومؤكدين ثقتهم التامة بقدرة سورية وشعبها على تجاوز تبعات الحرب الإرهابية والحصار الجائر.

ودعوا الله أن يحمي سورية وشعبها وقيادتها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها مؤكدين أن صمود أبناء الأسرة السورية الواحدة سيعيد الأمن والاستقرار إلى ربوعها.