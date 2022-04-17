مجلس الشعب في بيان.. يوم الجلاء هو صفحة مشرقة من تاريخ سورية

أكد مجلس الشعب أن يوم الجلاء في السابع عشر من نيسان عام 1946 هو صفحة مشرقة من تاريخ سورية حيث تمخضت بطولات الآباء والأجداد الميامين وتضحياتهم ونضالهم المستمر على مدى سنين طويلة وعلى مساحة سورية بكاملها عن جلاء اخر جندي فرنسي محتل عن ثرى الوطن الغالي.

وقال المجلس في بيان بمناسبة الذكرى الـ 76 لعيد الجلاء تسلمت سانا نسخة منه إن ما تعرضت وتتعرض له سورية اليوم وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من حروب متنوعة عسكرية وإعلامية وسياسية شرسة إضافة إلى الحصار الاقتصادي الظالم من قوى الشر والإرهاب والعدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب وعملاؤهم ما هي إلا محاولات يائسة وبائسة لفرض واقع استعماري في المنطقة وانتداب جديد بأنماط وأشكال حديثة مختلفة من خلال العمل على إضعاف دور سورية الفاعل على صعيد المنطقة والعالم خدمة للأجندات الغربية الخبيثة التي تهدف إلى ثنيها عن مواقفها المبدئية.

وأضاف المجلس إن صمود أبناء شعبنا العربي السوري الأبي وبطولات جيشنا العربي السوري الأغر وحكمة وتبصر قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد كانت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أحلام المتآمرين وأوهامهم.

وتابع المجلس، ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً نجدد ثقتنا المطلقة ويقيننا التام بقدرة شعبنا الوفي على حشد قدراته وطاقاته وتعزيز وحدته الوطنية الراسخة وتجديد صور ملاحم الجلاء الخالد من خلال التصدي للإرهاب ولكل اشكال التآمر والعدوان.