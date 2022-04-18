أضرار مادية كبيرة جراء عدوان تركي على أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المناطق الآمنة حيث كثفت خلال الساعات الماضية قصفها بالمدفعية والطائرات المسيرة على قرى في منطقتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين قصفوا صباح اليوم بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة مناطق في مركز بلدة أبو راسين وقرى (تل الورد وربيعات ودادا عبدال والنويحات والأسدية وخضراوي ومشيرفة) التابعة لها بالريف الشمالي ما أدى إلى دمار كبير بعدد من المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين.

وذكرت المصادر أن اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها طال بعد منتصف الليل بقذائف الهاون محيط قرى المباقر وقبور الغراجنة وتل شنان بمنطقة تل تمر بالريف الشمالي الغربي وأسفر عن وقوع اضرار مادية بالممتلكات العامة وبعض منازل المواطنين.