بمناسبة عيد الجلاء.. عرنوس يتلقى برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء الروسي والنائب الأول للرئيس الإيراني

تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس برقيتي تهنئة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء.

وأعرب ميشوستين باسم حكومة روسيا الاتحادية عن تهانيه بمناسبة عيد الجلاء وتمنياته للشعب السوري بالسلام والازدهار مؤكداً أن العلاقات الروسية السورية تقوم على الصداقة والشراكة وأن التعاون الثنائي الفعال يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال ميشوستين في برقية التهنئة: “إن التعامل النشط بين البلدين سيواصل المساهمة في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني ويهيئ الظروف للبدء بتنفيذ مشاريع واعدة في الكثير من المجالات الأمر الذي يتفق مع مصلحة البلدين”.

من جهته أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر في برقية التهنئة تصميم بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية وذلك في ضوء القواسم المشتركة بين البلدين الصديقين والشقيقين معرباً عن أمله باتساع دائرة السلام والاستقرار بالمنطقة في ظل التعاون الثنائي المشترك.