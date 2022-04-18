كوبا.. السفارة السورية وفرع اتحاد الطلبة يحتفلان بذكرى الجلاء

أقامت السفارة السورية في كوبا، بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية هناك، احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لعيد الجلاء وذلك في دار السكن السوري بالعاصمة هافانا.

القائم بأعمال السفارة بالنيابة أشار إلى أهمية إحياء هذه الذكرى باستمرار، لا سيما في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها سورية على مدى سنوات ضد الإرهاب، مؤكداً أن “سورية كما انتصرت في معركة الاستقلال ستحقق النصر في معركة الإرهاب”.

بدورهم جدد الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم في التصدي للمؤامرة التي تستهدف شعبه وسيادته ووحدة أراضيه، معربين عن ثقتهم بخروجه منتصرا في هذه الحرب الإرهابية التي فرضت عليه.

وحضر الاحتفال خوان كارلوس ماريان نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، وميريام موراليس منسقة الحزب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، والسفير أليكسندر موراغا مدير أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وفرنانديز كونزاليس رئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب “إيكاب”، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في هافانا، إضافة لأبناء الجالية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الكوبية.