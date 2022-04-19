الأسهم الأوروبية تسجل اليوم أسوأ أداء

سجلت اليوم الأسهم الأوروبية اليوم أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين جراء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مستوى العالم.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط واحداً بالمئة بعد انخفاضه 9ر0 بالمئة الأسبوع الماضي وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر في التعاملات المبكرة.

وهبط سهم سكور 6ر2 بالمئة بعد توقعات شركة إعادة التأمين الفرنسية لحجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وكرر جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 5ر3 بالمئة بحلول نهاية العام أمس مشيراً إلى أن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية.