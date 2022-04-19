في هجوم غرب الرقة.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا “قسد”

بهجوم شنته الفصائل الشعبية غرب مدينة الرقة، قتل مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون .

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تابعة لمسلحين من ميليشيا “قسد” على طريق الرومانية غرب مدينة الرقة ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وتدمير السيارة.

وانفجرت عبوة ناسفة الجمعة الماضي بسيارة للميليشيا قرب محطة الفروسية غرب مركز مدينة الرقة ما أدى إلى إصابة اثنين من مسلحي الميليشيا كانا بداخلها وإعطاب السيارة.