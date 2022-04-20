أمل بوشوشة: الدراما السورية مدرسة لمن يريد موهبة

في لقاء جمع بين الفنان السوري باسم ياخور والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على قناة mbc السعودية في برنامج ليالي رمضان والتي عبرت خلاله بوشوشة عن امتنانها للدراما السورية، وقالت: أعتبر نفسي محظوظة لأني دخلت الدراما السورية.. فهي حالة خاصة جداً وأصعب بكثير من الدراما المصرية.. حالة طلعت من نفسها.. تكوين خاص ومختلف جداً.. فيجب أن تملك سقف عالي من الطموح والجهد لحتى تكسب ثقة الناس وتستدعى لأدوار.

بالبداية كان عندي خوف وتحدي ياخدوني على محمل الجد..! خاصة أني أتيت من المغرب العربي والذي يختلف كلياً بفكره وطريقة تعاطيه مع الدراما بشكل عام. . لكن تعلمت من أساتذة كبار وعمالقة في الفن الدراما السورية لها فضل كبير علي.. ومدرسة لكل من يريد أن يتعلم موهبة التمثيل.