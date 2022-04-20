الجيش الروسي يكشف معقلاً عسكرياً للقوات الأوكرانية في خيرسون

أعلنت ذكرت وزارة الدفاع الروسية الكشف عن معقل للدفاع ومستودع للأسلحة والذخائر العسكرية تابع للقوات الأوكرانية في مدرسة بمدينة خيرسون الأوكرانية المحررة.

ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، بينت وزارة الدفاع أن النازيين الأوكرانيين استخدموا إحدى مدارس خيرسون لتحصين أنفسهم، واعتمدوها كنقطة انتشار وحولوها إلى معقل، لافتة إلى أن هذه المؤسسة التعليمية نفسها وطابقها الأرضي كانا مليئين بصناديق الذخيرة والأسلحة وكذلك الأدوية والمعدات العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي فحص الموقع بحثا عن ألغام ومتفجرات وأزال جميع الأسلحة والذخيرة ثم سلم المبنى لإدارة التعليم في المدينة.

وفي سياق آخر، عثر الجيش الروسي على وثائق تابعة للسلطات الأوكرانية في مدينة خيرسون، بعد تحريرها، تؤكد سماح كييف لإرهابيين مطلوبين للعدالة في روسيا بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوثائق أن سلطات كييف رفضت الطلبات الروسية بتسليم هؤلاء المجرمين المطلوبين للعدالة وتركت بعضهم يلتحقون بالقتال في صفوف كتائب النازيين وحتى سمحت للبعض الآخر منهم بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.