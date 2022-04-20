المهندس عرنوس يبدأ زيارة إلى دير الزور للاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

على رأس وفد حكومي، بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس زيارة إلى محافظة دير الزور للاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ونسب التنفيذ فيها.

وافتتح المهندس حسين عرنوس الجسر المؤقت الذي يربط بين ضفتي نهر الفرات والذي تم إنجازه من قبل الكوادر الوطنية ويمتد الجسر لمسافة 220 متراً وبعرض 10 أمتار وهو مصمم لحمولة تقارب 100 طن وجرى تسيير حمولات بلغت 70 طناً بشكل تجريبي.

ويضم الوفد الحكومي وزراء الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية والتربية.