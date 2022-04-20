نقيب أطباء سورية للبعث ميديا.. السماح لذوي الأطباء المسافرين بإعادة ارتباطهم للنقابة

دمشق- بسام عمار:

كشف نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي للبعث ميديا أن مجلس النقابة اتخذ قرارا سمح بموجبه بإعادة الارتباط للزملاء المسافرين المشطوبين من سجلات النقابة إليها من خلال ذويهم بموجب وكالة ووفقا للانظمة والقوانين الخاصة بذلك.

مشيرا إلى أن النقابة هدفت من القرار الحفاظ على أعضائها وتبسيط الإجراءات عليهم منوها لحرص النقابة على معالجة كل القضايا والصعوبات التي تواجه العمل والزملاء للارتقاء بالمهنة لاسيما وان الدعم المقدم من قبل القيادة المركز للحزب (مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية) ووزارة الصحة كبيرين.