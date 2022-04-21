إلغاء الخطوط ينتظر السرافيس المتسربة و المتغيبة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أوعز محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال بإلغاء خطوط السرافيس المتسربة والمتغيبة ووضعها على الخطوط التي تعاني نقصاً بالآليات و تأمين حركة نقل تلبي المواطنين خلال ايام العطل ، و خلال ترؤسه اجتماع لجنة السير في المحافظة أكد المحافظ أن المطلوب ضمن إجراءات تشديد العقوبات بحق المخالفين والمتسربين من السرافيس الى جانب الغرامات والحجز إلغاء الخطوط المفرزين إليها في حال تكرار المخالفة و فرض خط جديد للسرفيس وفق رؤية لجنة السير على الخطوط التي تشهد ازدحاماً .

و وافقت لجنة السير في محافظة اللاذقية خلال اجتماعها على نقل عدد من السرافيس ضمن خطوط السير من خارج المحافظة وضمنها بناء على طلب اصحابها ووفق اولويات النقل التي حددتها اللجنة لتحسين الخدمة العامة.

ووافق المحافظ هلال على مقترح اللجنة بتأمين عمل بعض السرافيس خلال ايام العطل بالتنسيق مع مراكز الكراجات ومجالس المدن المعنية و فرع سادكوب.

و أقرت اللجنة فرز 5 سرافيس بشكل دوري من خط اللاذقية – الحفة للعمل على خط الحارة – حبيت – جبلايا – عين التينة وتغطي عنها باصات النقل الداخلي على خط الحفة وقت الحاجة.

وطلبت اللجنة من الوحدة الشرطية المعنية متابعة عمل سرافيس الصناعة لالزامها بالعمل حتى نهاية الخط المحدد و محور العمل المطلوب منها.

كما أقرت اللجنة تغيير مسار خط الدائري الشمالي للمرور بالمسلك اليميني من أوتستراد الجامعة ليكون على المسرب المحازي لمشفى تشرين و الجامعة حصراً للتخفيف من الازدحام على الأوتستراد الرئيسي.