الصندوق الوطني الاجتماعي يتوسع في ضم عدد أكبر من الأسر

تسعى إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى توسيع شركاتها مع مصارف خاصة وعامة العاملة في القطر، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية بين الصندوق والمصرف والتعاون معه، وضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها اتفاقيات مالية وإدراية مع المصرف الزراعي التعاوني واتفاقية مع مصرف الوطنية للتمويل الصغير ومصرف التسليف الشعبي ومصرف الإبداع، وتم مصادقة هذه الاتفاقيات من قبل مجلس إدارة الصندوق، كما تسعى إدارة الصندوق لزيادة عدد الشركاء من خلال اتفاقيات مستقبلاً مع مصارف أخرى بما يضمن إمكانية وصول الراغبين للحصول على قرض مدعوم الفائدة من قبل الصندوق في جميع المحافظات السورية، والاستفادة من المزايا المتنوعة التي تقدمها بعض المصارف عن المصارف الأخرى، سواء من حيث الضمانات أو عدد سنوات السداد أو مستوى سقف القروض.

وفي حديث خاص “للبعث ميديا” كشف المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن الإقراض المدعوم الفائدة يخفف تكاليف تأسيس المشروع سواء كان تأسيساً أو تطوير مشروع قائم، حيث يتحمل الصندوق نسبة من الفائدة على القروض الممنوحة ضمن إطار هذه الاتفاقيات، وبالنسبة للفئات المستهدفة من هذه الاتفاقيات، يضيف العرنجي تشمل اتفاقيات القروض أسر الشهداء والجرحى والأسر المهجرة والعائدة من النزوح والأسر المضيفة والفقيرة، والأفراد الذين يعملون في أعمال مؤقتة أو موسمية، كما تتضمن الفئات الهشة من ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها، والأسر التي تعيلها النساء ورواد الأعمال، إضافة للمسرحين من خدمة العلم.

دمشق – ميادة حسن