بعد طول انتظار.. استديو تدريبي لطلاب الإعلام

لسنوات طويلة حُرم طلاب كلية من الجانب العملي، واقتصرت دراستهم على الجوانب النظرية البحتة، فيما عدا بعض المبادرات الفردية للتطبيق العملي، ما دفعهم للتوجه إلى مراكز التدريب المختلفة لتعويض هذا النقص.

ولأن التدريب والتطبيق العملي للمعلومات النظرية على قدر من الأهمية بكل المجالات، وخاصة الإعلام، افتتح وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق، بحضور رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، الاستديو التدريبي الإذاعي والتلفزيوني التابع لمعهد الإعداد الإعلامي، ضمن المؤسسة العربية السورية للمطبوعات.

ولاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيراً من قبل طلاب كلية الإعلام، المتعطشين للجوانب العملية والتدريب المهني على أيدي مختصين بهذا المجال، حيث عبروا عن فرحهم بهذا الإنجاز المنتظر منذ مدة، ورأوا أن افتتاح الاستديو التدريبي فرصة مهمة لتنمية المهارات وصقلها.

في حين عبر البعض عن حزنهم لعدم توفر هذه الإمكانيات خلال فترة دراستهم، مؤكدين على أهمية توافر منبر تدريبي تابع للجامعة وتحت إشرافها، في ظل ارتفاع أسعار الدورات الخارجية، كما دعوا إلى أن تقام ورشات تدريبية للخريجين أيضاً لتطوير ذاتهم وخبراتهم.

وبحسب ما نشرت جامعة دمشق، عبر صفحتها على فيسبوك، فإن المركز مزود بأحدث التجهيزات والمعدات، إضافة لاستديو إعلامي احترافي، ويضم ثلاث جزر مونتاج وقاعة تدريب تتسع لأكثر من 40 متدرباً، ما يساعد على تقديم خدمات تدريبة احترافية.

متابعة – رغد خضور