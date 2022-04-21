مخالفات جسيمة بالجملة في أسواق اللاذقية و تغريم مخبز مخالف ب ٧٠ مليون ليرة

اللاذقية – مروان حويجة

أسفرت جولات الرقابة التموينية على أسواق اللاذقية ريفاً و مدينةً عن حصيلة كبيرة من المخالفات و الغرامات التي وصل إحداها إلى أكثر من سبعين مليون ليرة سورية، وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد زاهر أن الإجراءات الرقابية المكثفة التي اتخذتها المديرية من خلال دوريات الرقابة و حماية المستهلك أدت إلى تنظيم ضبوط نوعية لحماية المستهلك من خلال رقابتها على الاسواق والفعاليات حيث نظمت المديرية ٥١ ضبطا تموينياً توزعت في مناطق المحافظة بحق فعاليات مختلفة وصلت غرامة احداها الى اكثر من سبعين مليونا.

المهندس زاهر بيّن أن المديرية نظّمت ضبطاً بحق أحد المخابز بمخالفة التلاعب بكميات الخبز التالف المباعة حيث بلغت الكمية المباعة خلال ثلاثة أشهر 21291 كيلو غرام من خلال فواتير وهمية لتبلغ الغرامة الإجمالية 70،450 مليون ليرة سورية.

و بيّن أن المديرية ضبطت منشأة تقوم بتصنيع مسدسات وخرز المسدسات البلاستيكية الخطرة على صحة الأطفال حيث تم تنظيم الضبط اللازم أصولا ومصادرة المسدسات وكراتين الخرز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً، كما تمّ ضبط المديرية ايضاً ورشة تصنيع حلويات بمخالفة الغش والتدليس في صناعة الحلويات و جمع نوعين من السمن الحيواني و النباتي ووجود شوائب ومواد غريبة في السمن المستخدم كما نظمت المديرية ضبطا بمخالفة نقص في وزن ربط الخبز المعدة للبيع بحق مخبز في ريف جبلة وضبطين بمخالفة البيع بسعر زائد فروج في جبلة وضبط بمخالفة استخدام اوعية بلاستيكية غير صحية وبيغ العصائر بدون مواصفة مكشوفة وضبط بمخالفة عدم الاعلان عن أجور بدل الخدمات في محل تصوير في الحفة و 11 ضبطا بمخالفة عدم الاعلان عن الأسعار لحلويات في القنجرة وجبلة ودهانات في شارع الإسكان ومواد غذائية في جبلة وسندويش في جبلة وحبوب في شارع انطاكية والبان واجبان في عين ام ابراهيم وفروج في عين ام ابراهيم و 24 ضبطاً بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء احذية في الحفة و مواد غذائية في مارتقلا و سبيرو و ريف جبلة وادوات كهربائية شارع المحكمة وخراطيم مياه في الريجي القديمة وكاكاو في الصليبة وبن في قنينص وبوابير مازوت في ساحة الحمام وخضار وفواكه في ريف جبلة والقرداحة والريجي القديمة ومحارم في ريف جبلة و أعلاف في القرداحة واقمشة في جبلة وفروج في جبلة والبسة في اوغاريت والقوتلي والرمل الشمالي واكسسوارات موبايل في الصليبة ومفروشات في شارع القوتلي

-كما تمّ سحب ثمانية عينات لمواد غذائية وغير غذائية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري و مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية