الطائفة الأرمنية بحلب تحيي الذكرى 107 للإبادة الأرمنية

حلب – معن الغادري

أحيت الطائفة الأرمنية في حلب الذكرى 107 للإبادة الأرمنية حيث نفذ نادي الشبيبة السوري الثقافي اليوم مسيراً ليلياً من دار مطرانية الأرمن الأرثوذكس في منطقة الفيلات بإتجاه المقابر الأرمنية رافعين الشموع حملوا خلالها المشاركون الشموع وذلك بمشاركة رؤساء الطوائف والفعاليات والجمعيات والأندية الأرمنية.

وبهذه المناسبة يقام يوم الأحد القادم قداس إلهي في كنيسة السيدة العذراء للأرمن الأرثوذكس ، ومن ثم يتوجه المصلون إلى النصب التذكارية للابادة في مقبرة الارمن الأرثوذكس لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الإبادة الأرمنية وتختتم الفعالية بحملة تبرع بالدم في صالة الكنيسة .

تصوير – عماد مصطفى

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