استعدادات طرطوس لتفادي الحرائق والغرق

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي:

تفادياً لاندلاع حرائق الغابات والحراج وحوادث الغرق مع بدء موسم الصيف شدد صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس خلال لقائه مع الجهات المحلية المعنية في المحافظة على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تيسر وتؤمن الحماية للمواطن الذي يقصد هذا المواقع وأهمية نشر الوعي بالتعاون مع المجتمع الأهلي والفعاليات المحلية لحماية الغابات والحراج والمزروعات من خطر الحرائق ومن خلال خطة تبين دور كل جهة مع التركيز على سرعة التبليغ و الإخبار لحظة اندلاع الحريق لتأمين الوصول السريع لسيارات الإطفاء وغيرها من الوسائل المتاحة لمنع انتشار الحريق وإطفائه بأسرع وقت ممكن والتقليل من أضراره.

وقد شكلت لجان محلية في الوحدات الإدارية تضم المخاتير والجمعيات الفلاحية و الوحدات الإرشادية و المخفر الحراجي والوحدة الإدارية والناحية مهمتها مراقبة الأراضي الزراعية و منع إشعال النيران فيها والإعلام السريع عن أي حالة وإحالة المخالفين للقضاء .

كما تم توجيه الجهات العامة والوحدات الإدارية للقيام بأعمال التنظيف و إزالة الأعشاب اليابسة من ساحاتها و أملاكها لاسيما الواقعة تحت خطوط التوتر وجوانب الطرقات وخطوط الهاتف.

والتركيز على الجهوزية التامة لسيارات الإطفاء و الآليات الهندسية و صهاريج المياه والمناهل على وموافاة المحافظة بجداول من الجهات العامة تبين أنواع الآليات المتوفرة و السائقين و أرقامهم لسهولة الخدمة وسرعة التواجد والتحرك في حال نشب أي حريق و غيرها من الاجراءات التي يدعمها وعي المواطن.

وفبما يخص موسم السباحة و حماية مرتادي وزوار البحر من حوادث الغرق جرى التأكيد على وضع اللوحات الإرشادية للمناطق المخصصة للسباحة و مواعيدها وأبراج المراقبة على طول مواقع السباحة المسموحة وتواجد المنقذين بما فيها المنتجعات والمنشآت السياحية تحت طائلة الإغلاق وضمان جهوزية سيارات الإسعاف و زوارق الإنقاذ و توزيعها بما يكفل سرعة التدخل والإنقاذ في حال وقوع أي حادث غرق.