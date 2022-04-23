افطار جماعي وسط أجواء اجتماعية في حي ساروجا بدمشق

دمشق- البعث ميديا

أقامت شعبة المدينة الأولى في فرع دمشق للحزب بالتعاون مع فريق رياض الخير التطوعي ولجنة حي ساروجه افطار خيري لأسر الشهداء والجرحى وكتائب البعث والقوات الرديفة وعمال الحدائق ومحتاجي الحي اضافة الى توزيع الوجبات على حواجز الجيش العربي السوري مساء اليوم في حديقة الورد .

أمين الشعبة الرفيق المحامي شادي الخيمي ذكر / للبعث ميديا / أن الافطار يأتي في اطار الدور الاجتماعي للحزب والذي تؤكد عليه القيادة وهو دور مهم ومحبب من قبل الرفاق والاخوة المواطنين حيث كان الحزب دائماً الى جانب جماهيره بمختلف الظروف واليوم تم القيام بهذه النشاط لاظهار هذا الدور ولتحفيز الجانب التكافلي والتأكيد على أهميته في تعزيز المحبة وغرس قيم الخير في النفوس منوهاً الى أن السوريين مشهورين بهذا الجانب منوهاً الى دور المجتمع الأهلي بمختلف مجالات العمل وخلال الأسابيع الماضية كانت مشاركته في توزيع وجبات الافطار على المحتاجين كبيرة مشيراً الى أن هذا النشاط هو استكمال للمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الشعبة ومنها ( حملات النظافة – توزيع المواد الغذائية – تنظيم توزيع مادة المازوت والغاز وغيرها) وخلال الفترة القادمة هناك مبادرات جديدة تستهدف الاخوة المواطنين في نطاق عمل الشعبة.