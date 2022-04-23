تعديلات جديدة على المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب

حلب – معن الغادري

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ، على تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب وذلك تنفيذاً لقرار وزير الأشغال العامة والإسكان .

وأوضحت المهندسة ” كوثر قضيماتي ” مقرر اللجنة الإقليمية في المحافظة أن قرار التعديل جاء ليتوافق مع الحاجة الملحة لإضفاء المزيد من التحسينات وبما يسهم في تطوير الجوانب الخدمية ، كمخطط شامل ومتكامل يعطي البعد الحيوي والتنموي والاستراتيجي للمدينة وبما يتوائم مع مختلف الفعاليات والأنشطة وطبيعة وطبيعة تنوعها وتوزعها ، شريطة عدم التعارض مع الدراسات التفصيلية المصدقة سابقاً ، والتي شكلت نقطة الإرتكاز الأولى للانتقال الى مرحلة تطبيق وتنفيذ التخطيط على الواقع .

وبينت قضيماتي أن القرار التعديل شمل مجموعة من التغيرات أهمها تثبيت الصفات لبعض المؤسسات والجهات العامة وفق واقعها المنفذ او الدراسات التفصيليه المصدقه لها بما يضمن عدم التعارض مع المخطط التنظيم العام والتقدم في التنفيذ .

يشار إلى أنه سبق وصدر المخطط التنظيمي العام لمدينه حلب عدة مرات وتم تعديله أكثر من مرة آخرها كان عام 2018 .