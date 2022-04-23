معلمو طرطوس يطالبون بزيادة الطبابة وتوفير الدواء

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

طالب مجلس فرع نقابة معلمي طرطوس السنوي بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق محمد حبيب حسين ورئيس المكتب التنفيذي لنقابة معلمي سورية وحيد الزعل بزيادة نسبة الطبابة للمعلمين وتوفر الأدوية بالشكل الكافي في صيدلية النقابة وزيادة طبيعة العمل والخزانة التقاعدية إلى جانب عدد من القضايا التربوية والتعليمية.

من جانبه نوه أمين فرع الحزب بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم وقدم الشكر لجهودهم المبذولةخاصة في هذه الظروف الصعبة معتبرا المعلم كالجندي الذي كتب التاريخ برصاص بندقيته والدماء الطاهرة التي قدمها لأجل وحدة سورية وقال : يعول على المعلم الكثير لبناء جيل واع وتحصين سورية بالتعليم ليكون المستقبل مشرقاً ومزهرا

وشدد “حسين” على أهمية ماجاء في كلمة الرفيق الأمين العام السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه المعلمين في عيد المعلم ودلالاتها واعتبارها منهج عمل للإرتقاء بالواقع التربوي.

وكشف نقيب المعلمين المركزي عن رفع طبيعة عمل معلمي المناطق النائية وأكد على الإسراع بما يخص المسارات الوظيفية التي تعتمد الكفاءة والإبداع والقدم وعلى أساسها ستكون الحوافز وتطوير المناهج لمواكبة التطور والعلم.

علي شحود مدير تربية طرطوس أكد على التواصل والتنسيق القائم بين النقابة والتربية وبين المعلمين والموجهين فيما يخص العملية التعليمية ومعالجة جميع الشكاوى على الفور ضمن الإمكانات المتاحة .

وأشار رئيس المكتب الفرعي لنقابة معلمي طرطوس أحمد حسن لسعي النقابة الدائم لمتابعة ومعالجة هموم المعلمين.

كما قدمت النقابة بطاقة شكر لعضو قيادة الفرع الرفيقة ندى علي لجهودها ووقوفها الدائم لجانب النقابة وكل قضايا المعلمين.

حضر اللقاء رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق سمير خضر وعضوي المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عبد السلام حداد و غازي ديب ونقيب معلمي جامعة طرطوس وأميني فرعي الشبيبة والطلائع وممثلي الشعب الحزبية.