265 وسام إخلاص على صدور أسر شهدائنا وجرحانا

طرطوس- وائل علي

بحضور 265 من أسر أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر

وتقديراً و عرفاناً بتضحياتهم و دمائهم الطاهرة الزكية التي روت تراب الوطن

وبرعاية صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع الحزب واللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين وحشد غفير من كبار ضباط الجيش والفعاليات الحزبية والرسمية والأهلية

شهد المركز الثقافي بطرطوس تكريم 265 من أسر ذوي شهداء الجيش العربي السوري بالتعاون ما بين محافظة طرطوس و مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة

تخلله إلقاء كلمة ذوي الشهداء ألقتها زوجة الشهيد المقدم الطيار علاء ديوب أشادت فيها بعظمة الشهادة والشهيد وسمو رتبته وعرض فيلم قصير معبر عن الشهداء و صبر ذويهم ، كما قدمت فرقة إيلياما لوحات فنية تغنت بحب الوطن و الوفاء لترابه.

وقال محافظ طرطوس في كلمة له : إن تجدد اللقاء بذوي الشهداء فرصة للتكرم بمن قدموا فلزات أكبادهم كرمى للوطن ووفاء لهم من سيد الوفاء السيد الرئيس بشار الأسد الذي قال : “إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ليس انتقاماً إنما إحقاقاً للحق ” و كان ذلك من خلال بطولات وتضحيات جيشنا المغوار و تماسك شعبنا وصبره وحكمة قائدنا وقال : إن شهر نيسان لطالما كان و مازال شهر الانتصارات وعيدا لدحر العدوان و القوى الباغية.

وحيا اللواء مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين طرطوس أم الشهداء التي أعطى أبناؤها دروسا في حب الوطن و تجسيد الوفاء له وأشاد بعظمة الشهادة والشهداء مجدداً العهد على المضي في دروب النضال .

واختتم الحفل بتسليم أوسمة الاخلاص المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الفعالية قائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس و اعضاء المكتب التنفيذي ومدراء المؤسسات والدوائر.