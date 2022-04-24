الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو سديمياً مغبراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر مصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق تلك المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 9 درجات ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…