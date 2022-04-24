الطوائف المسيحية بحلب تحتفل بعيد الفصح المجيد

حلب – معن الغادري

احتفلت الطوائف المسيحية في حلب التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد باقامة الصلوات والقداديس في الكنائس .

وأكد رؤساء الطوائف المسيحية خلال عظتهم أن عيد الفصح المجيد هو عيد المحبة والسلام والتعاضد والتضامن ، مشيرين إلى أن سورية أرض مباركة وستبقى منارة للمحبة والسلام وأنموذجاً يحتذى للاخاء والتعايش المشترك وقبلة العالم أجمع لما تكتنزه من تاريخ عريق ومجيد فهي أرض الحضارة ومهد الديانات السماوية .

وتضرع رؤوساء الطوائف الى الله أن تكون هذه المناسبة المجيدة بمثابة القيامة الجديدة والمتجدد لسورية، و أن يحفظ قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وجيشنا وأن يمد أبناء شعبنا بالقوة والعزيمة لإعادة إعمار ما خربته يد الإرهاب وتحصين وطننا ضد كل الأعداء والطامعين .

كما دعا رؤساء الطوائف كل من غادر الوطن إلى العودة لأن الوطن يحتاج لجهود كل أبنائه للمشاركة في مشروع إعادة البناء والإعمار .

تصوير – عماد مصطفى