القيادتان السياسية والإدارية بحماة تقدمان التهنئة لأبناء الطوائف المسيحية

حماة – حسان المحمد

احتفلت الطوائف المسيحية في حماة ومناطقها بعيد الفصح المجيد باقامة الصلوات والقداديس في الكنائس.

وقدم أمين فرع حزب البعث العربي الإشتراكي في حماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي

ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وقائد الشرطة اللواء تركي السعيد، التهنئة لأبناء الطوائف المسيحية بحماة وريفها وأشاروا خلال لقائهم رؤساء الطوائف المسيحية إلى أن الاحتفال بعيد الفصح المجيد يجسد قيم المحبة والسلام، ويعكس الصورة الحقيقية التي تتميز بها سورية عبر التاريخ كرمزٍ للتآخي والعيش المشترك بين جميع أبنائها وأطيافها، مؤكدين أن سورية ستبقى عصية على أعدائها، بفضل صمود أهلها وتضحيات الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

وأكد رؤساء الطوائف المسيحية أن عيد الفصح المجيد هو عيد المحبة والسلام والتعاضد والتضامن، مشيرين إلى أن سورية أرض مباركة وستبقى منارة للمحبة والسلام وأنموذجاً يحتذى للاخاء والتعايش المشترك وقبلة العالم أجمع لما تكتنزه من تاريخ عريق ومجيد فهي أرض الحضارة ومهد الديانات السماوية.

مؤكدين أن سورية ستبقى عصية على أعدائها، بفضل صمود أهلها وتضحيات الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين أن سورية بتلاحم أبنائها ستتجاوز كل الصعوبات والتحديات ، متضرعين إلى الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد ويرعاه لما فيه خير الوطن .

شارك بالتهنئة أعضاء مجلس الشعب وأعضاء قيادة فرع الحزب ومدير اوقاف حماة وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة