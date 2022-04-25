أجواء ربيعية حارة وسديمية مغبرة بشكل عام

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويستمر الجو ربيعياً حاراً نسبياً وسديمياً مغبراً بشكل عام بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة فوق المناطق الغربية والساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة فوق باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وشهد عدد من المحافظات أمطارا متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية كان أعلاها 35 مم في المسيفرة بدرعا، بينما بلغت في ريف السويداء 32 مم في الصورة و30 مم في شهبا و15 مم في عين العرب والمدينة و12 مم في صلخد.