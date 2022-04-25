أسعار النفط تشهد انخفاضاً ملحوظاً

تتخوف الأسواق من تراجع الطلب العالمي على النفط مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، إلى جانب مخاوف من تأثر الاقتصاد الصيني بعمليات إغلاق في الصين.

وفي ظل هذه المخاوف تواصل أسعار النفط تراجعها، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.99% إلى 98 دولارا للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.01% إلى 102.37 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين.