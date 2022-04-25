الحرس الثوري الإيراني يعلن امتلاكه أكبر قوة صاروخية في منطقة غرب آسيا

أعلن الحرس الثوري الإيراني امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا.

نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”: إن “الحرس الثوري يمتلك أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا” مؤكداً أن القوة الصاروخية للبلاد لا يمكن أن تتوقف لأنها محلية بامتياز وقائمة على الطاقات الوطنية.

وأضاف نيلفروشان: نحن نشهد اليوم بأن إيران وجبهة المقاومة لديهما اليد الطولي في المعادلات السياسية والعسكرية والجيوسياسية على صعيدي المنطقة والعالم مشيراً إلى الدور المؤثر الذي يضطلع به الحرس الثوري في مجال التصدي الحقيقي للإرهاب والتطرف قائلاً إن” الحرس الثوري أينما يشعر بأن هناك خطراً جاداً يستهدف الإنسانية سيقف بكل ما يملك من قوة لمواجهة هذا الانحراف وتوجيه صفعة قوية إليه”.