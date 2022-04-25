بمشاركة 34 من جرحى الجيش العربي السوري افتتاح معرضاً لمنتجاتهم بحماة

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

مشغولات يدوية متنوعة من الخشب والخيزران ومنتجات غذائية ريفية قدمها 34جريحاً من أبطال الجيش العربي السوري في معرض “ لجرحى الجيش ” الذي أقامتها الأمانة العامة لمحافظة حماة ومشروع جريح الوطن وبالتعاون مع مؤسسة العرين وذلك في صالة ليلتي في باب النهر بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتور سلام سفاف ووزير التربية الدكتور دارم طباع وأمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وقائد الشرطة اللواء تركي السعيد.

ويشكل المعرض فرصة لجرحى الجيش لاستعراض إنجازهم المهني والعملي ضمن مشاريعهم الصغيرة التي تجاوز عمر بعضها عدة سنوات كما سيضاعف أيضاً من فرصهم في الوصول إلى شرائح أكبر من الزبائن وسيوسع من آفاقهم في التسويق والبيع وتصريف المنتجات.

وفي تصريح خاص للبعث ميديا قال محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي: إن جرحانا الأبطال أصحاب إرادة صلبة أصروا على متابعة العطاء في مختلف الميادين ليكونوا منتجين فاعلين، وفتح نوافذ كسب بالإضافة إلى الهدف الإجتماعي للمعرض الذي يتجسد بأنخراطهم في العمل، وهي رسالة تؤكد استمرار العمل والإنتاج وتحدي الصعوبات.

وأكد عدد من الجرحى أهمية المعرض لكونه يمثل نقطة بداية حقيقية لترويج وتسويق أعمالهم ما يعطيهم دفعاً أكبر للمزيد كما قال الجريح احمد جحجاح وهو مشارك بمنتجات العسل لتسويقها ومتابعة مسيرة حياتهم

في حين قال الجريح أمين سعيد بأن المعرض هو فرصة له في عرض منتجاته من المنظفات الذي شكل مصدر رزق له مبيناً أنه يعمل على توسيعه بشكل دائم مثمنا جهود المعنيين في متابعهم ودعمهم في مشاريع جرى الوطن.