بمناسبة اثنين الفصح المجيد.. قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق

أقيم صباح اليوم قداس إلهي بمناسبة اثنين الفصح المجيد الباعوث ترأسه غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في الكاتدرائية المريمية بدمشق وعاونه عدد من الأساقفة المساعدين والكهنة وقام بخدمة القداس جوقة الكنارة الروحية البطريركية.

وأكد غبطة البطريرك يوحنا العاشر في كلمته على المعاني السامية لعيد الفصح المجيد وقال “نصلي من أجل سورية ووحدة ترابها واستقرارها.. من أجل هذا البلد الذي تحمل وزر الحروب على أرضه دفاعاً عن سيادته وكرامته.. ومن أجل هذا الشعب الذى تحمل كل آثار الحرب من إرهاب وتهجير وحصار جائر وأزمة اقتصادية خانقة”، داعيا إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن سورية لأنها تستهدف المواطن في لقمة عيشه، وطالب بذل الجهود للكشف عن مصير مطراني حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي المخطوفين منذ أكثر من تسعة أعوام.

وتابع البطريرك “نصلي من أجل فلسطين التي احتضنت السيد المسيح وتقدست بدرب آلامه منذ ألفي عام ومن أجل القدس ومن أجل سلام العالم أجمع”.

وفي ختام كلمته دعا البطريرك يوحنا العاشر الله أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها.