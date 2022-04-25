عدوان إسرائيلي على قرى جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى لبنان الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

ونقلت قناة المنار اللبنانية عن الإعلام الحربي التابع للمقاومة الوطنية اللبنانية قوله في بيان اليوم إن العدو الإسرائيلي أقدم فجر اليوم على إطلاق عدد من القذائف المدفعية باتجاه عدد من المناطق في جنوب لبنان حيث سقطت ست قذائف بين بلدتي علما الشعب وطير حرفا و9 في المنطقة الواقعة بين حامول وطيرحرفا، في حين سقطت 10 قذائف أخرى جنوب بلدة الضهيرة وكذلك استهدفت مدفعية العدو بـ 8 قذائف منطقة جبل باسيل غرب بلدة رامية.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن القصف المدفعي ترافق مع إطلاق العدو 20 قنبلة مضيئة في أجواء بلدات شيحين ومروحين وزبقين أسفرت عن إشتعال حريق بمنطقة حرجية في خراج بلدة شيحين .

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.