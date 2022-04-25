مسلحو “قسد” يقتلون مدنيا ويختطفون آخرين من قرى ريف الرقة

استشهد مدني برصاص ميليشيا “قسد” الانفصالية إثر استهداف سيارته على الطريق الدولي إم فور شمال الرقة كما اختطفت الميليشيا مدنيين آخرين من قرية حزيمة ومخيم الرشيد بريف المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة استهدفت بالرصاص الحي سيارة خاصة على الطريق الدولي إم فور شمال الرقة ما أدى إلى استشهاد سائقها وهو من أهالي قرية التروازية.

وفي سياق اعتداءاتها على الحياة العامة في المناطق التي تسيطر عليها قامت مجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” بمداهمة منازل في قرية حزيمة بالريف الشمالي واختطفت شابين واقتادتهما مكتوفي الأيدي إلى أحد مقراتها القريبة وفق ما ذكرت المصادر.

وفي الريف الغربي لفتت مصادر أهلية إلى أن ميليشيا “قسد” داهمت مخيم الرشيد وخطفت أيضاً عدداً من قاطنيه بينهم شبان من دون معرفة الأسباب والوجهة التي اقتادتهم إليها