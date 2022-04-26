إحباط محاولة تسلل لإرهابيي “داعش” جنوب ليبيا

أحبط الجيش الليبي اليوم محاولة تسلل لإرهابيي تنظيم “داعش” إلى منطقة غدوة جنوب ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش قولها إن “وحدات عسكرية اشتبكت لمدة ساعة مساء أمس مع مجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي بمنطقة غدوة وذلك بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع تحركات هذه المجموعة الإرهابية”، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من الإرهابيين وفرار البقية.

وأوضحت الشعبة أن الوحدات العسكرية قامت بعد الاشتباك بتطويق المنطقة بالكامل وتمشيطها بحثا عن العناصر الهاربين، لافتة إلى أنه تمت مصادرة معدات ومتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل المجموعات.