إخماد حريق نشب بمنزل في منطقة القنوات بدمشق

دمشق-سانا

أخمد فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع الدفاع المدني حريقا نشب في منزل خشبي مؤلف من طابقين يحوي الطابق العلوي معملاً لصناعة الجلديات.

وأوضح العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لسانا: تلقى فوج إطفاء دمشق مساء اليوم بلاغاً عن نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة القنوات والمؤلف من طابقين والطابق الثاني عبارة عن مصنع للجلديات وعلى الفور تم التوجه إلى المكان واستطاع رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها نهائيا رغم ضيق المكان.

وأشار عميري إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد خسائر بشرية.

مازن دباس عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أوضح أن الأضرار اقتصرت على الماديات وأن جزءاً من جدار المنزل سقط على طريق القنوات نتيجة الحريق وورشات المحافظة تعمل على إزالة الأنقاض وتنظيف المكان من آثار الحريق.