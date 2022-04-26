اتصالات درعا: خروج 1200 خط هاتفي من الخدمة بسبب السرقة

أقدم مجهولون على تخريب بعض الكابلات الهاتفية في مناطق بدرعا المدينة ومحاولة سرقتها ما تسبب بخروج 1200 خط هاتفي من الخدمة.

وذكر المهندس أحمد الحريري مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا لمراسلة سانا أن مجهولين أقدموا على قص كوابل الاتصالات قرب مقر المصرف الزراعي التعاوني في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة درعا ومحاولة سرقتها ما تسبب بخروج 1200 خط هاتفي عن الخدمة في حي الكاشف الشرقي والمنطقة الصناعية و ماحولها.

وأشار الحريري إلى أن ورشات فرع الشركة السورية للاتصالات باشرت بالعمل على إصلاح الأعطال وستعود الاتصالات قريباً.