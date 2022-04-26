استهداف 87 منشأة حربية أوكرانية خلال الليلة الماضية

دمرت القوات المسلحة الروسية باستخدام صواريخ جوية الليلة الماضية 4 منشآت حربية أوكرانية بما فيها موقعان لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو وكذلك مستودعات للذخائر في بلدتي كورولكا ونوفايا دميتروفكا في مقاطعة خاركوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم: إن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري استهدف 87 منشأة حربية أوكرانية من بينها 79 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية، لافتاً إلى أنه تم القضاء على 500 من أفراد العدو و59 من الآليات المدرعة والمدافع والمركبات وكذلك 50 من مسلحي التشكيلة النازية دونباس في محيط بلدة روبيتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم في بلدتي فيسولويه وبريشيب تدمير منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي من طراز “ي بوك م1” و “أوسا ا ك م” ومستودعين للذخائر في بلدتي نوفوسيلوفكا وسلافيانسك، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية خلال الليلة الماضية 1299 مهمة قتالية دمرت خلالها 37 من نقاط الارتكاز و114 من مواقع استناد القوات الأوكرانية و983 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية و139 من مرابض المدفعية و21 مستودعاً للذخائر.

وبين كوناشينكوف أنه تم في محيط بلدة بارفينكوفو تدمير منظومتين صاروخيتين مضادتين للطيران من طراز “اس 300” ومنظومة تكتيكية لإطلاق الصواريخ من طراز “توتشكا او” ومحطة رادار للتشويش، فيما أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 13 مسيرة في بلدات نوفي مير واوتئيريتينو ميرنويه ودونيتسك ونوفولوبوفكا وبالمارات وكازاتشيهلوبان كما أسقطت منظومات صاروخية مضادة من طراز “بوك م 1” في الجو في محيط بلدة توكماك في محافظة زابوروجيه وبلدة سفاتوفو في محافظة خاركوف صاروخين أوكرانيين من طراز “توتشكا او”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 141 طائرة و 110 حوامات و583 مسيرة وتدمير 269 من المنظومات الصاروخية المضادة للطيران و2576 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و287 من راجمات الصواريخ و1111 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 2392 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.