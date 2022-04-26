الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وخاصة في منطقة الجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية فوق معظم المناطق بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.