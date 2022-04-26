الدوري الإيطالي… يوفنتوس يفوز على ساسولو بثنائية

فاز فريق يوفنتوس على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

افتتح فريق ساسولو التسجيل عن طريق لاعبه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 39 بينما سجل هدفي يوفنتوس كل من اللاعبين باولو ديبالا ومويس كين في الدقيقتين 45 و89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي في حين توقف رصيد ساسولو عند 46 نقطة بالمركز العاشر في المسابقة.