الروبل يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

واصلت العملة الروسية الروبل ارتفاعها أمام الدولار واليورو حيث سجل تداول اليورو اليوم أقل من 76 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ آذار عام 2020.

ووفقاً لبورصة موسكو انخفض سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا ليصل إلى 43ر72 روبلاً.

وشهدت العملة الروسية ارتفاعا بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا ومنها إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80 بالمئة من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ورأى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات شكلت دعما كبيرا للعملة الروسية وساهمت في تعزيز مواقع الروبل.