تحذيرات أممية من مئات الكوارث بسبب التغير المناخي

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم سيواجه 560 كارثة سنويا بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة التغير المناخي على حالها.

وجاء في تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نقلته وكالة فرانس برس اليوم أنه بحلول عام 2030 سنواجه وقوع ما بين 350 و500 كارثة متوسطة إلى واسعة النطاق على مستوى العالم سنويا أي بمعدل 1.5 كارثة يومياً إذا استمرت المعطيات والوقائع الحالية فيما يخص التأثير على التغير المناخي.

وأشار التقرير إلى أن هذا المعدل من الكوارث الطبيعية يزيد بخمس مرات عن المتوسط خلال العقود الثلاثة السابقة وقدر أن 6ر37 مليون شخص آخر سيعيشون في ظروف فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية لافتاً إلى أن منطقتي آسيا والمحيط الهادئ ستعانيان من أكبر الخسائر الاقتصادية.

من جانبها حذرت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد من أن تجاهل المخاطر الكبيرة التي نواجهها بسبب التغير المناخي “يضع البشرية في دوامة تدمير ذاتي”.

ويعاني العالم من أحداث كارثية ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بشكل متكرر فيما من المتوقع زيادتها أكثر في الأعوام المقبلة بسبب تزايد العوامل الضارة التي تسرع من وتيرة التغير المناخي.