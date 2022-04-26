توقيع اتفاقية لأول موسوعة علمية للصادرات السورية
وقع المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب في سورية اتفاق رعاية لأول موسوعة علمية إرشادية للمصدرين السوريين.
وتهدف الموسوعة لتطوير المعرفة التصديرية لدى المصدرين السوريين والتعريف بالصادرات السورية وتسويقها والترويج لها خارجياً.
و ينص الاتفاق على رعاية المكتب الإقليمي لموسوعة المصدر السوري وتسهيل ترويجها في الدول العربية وفي المكاتب الإقليمية للاتحاد في باقي الدول ودعمها بالمعلومات الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة الى تواجدها في المعارض التي يقيمها اتحاد المصدرين العرب مع التعميم للمنتسبين لعرض منتجاتهم عن طريق الموسوعة.
هذا وستنطلق الموسوعة قريباً بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات ورعاية جميع الاتحادات الاقتصادية ( التجارة – الصناعة – الزراعة – السياحة – الحرفيين ) في سورية.
وبالتعاون مع شركات مراقبة ودراسات دولية .