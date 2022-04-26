توقيع اتفاقية لأول موسوعة علمية للصادرات السورية

و ينص الاتفاق على رعاية المكتب الإقليمي لموسوعة المصدر السوري وتسهيل ترويجها في الدول العربية وفي المكاتب الإقليمية للاتحاد في باقي الدول ودعمها بالمعلومات الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة الى تواجدها في المعارض التي يقيمها اتحاد المصدرين العرب مع التعميم للمنتسبين لعرض منتجاتهم عن طريق الموسوعة.