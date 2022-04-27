احتفاءً بعيد العمال ..مأدبة إفطار لـ 2000عامل وعاملة

بمأدبة إفطار حضرها حوالي ٢٠٠٠ عامل وعاملة بمختلف القطاعات..أحيا المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عيد العمال العالمي في مجمع صحارى العمالي بحضور المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والمهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء والرفيق شعبان عزوز رئيس مكتبي العمال الفلاحين والرفيق عمار السباعي عضو القيادة رئيس المكتب الاقتصادي، وأعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، وحشد كبير من الأخوة العمال.

وألقى جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة هنأ فيها عمال سورية وعمال الوطن العربي والعالم بعيد العمال العالمي وبشهر رمضان المبارك وعيدي الفصح والفطر مستذكرا ذكرى مسيرة الأجداد صنّاع الاستقلال، وتقدم بالتهنئة من قيادة وكوادر حزب البعث العربي الاشتراكي بالعيد الماسي لتأسيس الحزب، مؤكداً أن العيد الأكبر سيكون بتحرير الوطن من رجس الاحتلال ومن الإرهاب الأسود بفضل دماء شهدائنا الزكية، وبسالة جيشنا وصمود شعبنا وفي المقدمة طبقتنا العاملة خلف القيادة الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد.

البعث ميديا || بشير فرزان