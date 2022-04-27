استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

استشهد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرون ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و 41 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.