“البعث ميديا” يكشف تفاصيل البطاقة الإلكترونية للباصات ومحافظة دمشق لا علم لها ولا خبر!

تفاجأ عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل في دمشق مازن دباس بخبر استبدال الدفع النقدي في باصات النقل الداخلي بالبطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع وفق ما جاء بتصريح مدير شركة النقل الداخلي بدمشق المهندس موريس حداد أمس لإحدى الوسائل الإعلامية.

واستغرب دباس في تصريح خاص لـ “البعث ميديا” عدم اعلام المحافظة بهذه الدراسة لاسيما انها معنية بالدرجة الأولى بالموضوع.

“البعث ميديا” تواصل مع مدير الشركة المهندس موريس حداد الذي كشف عن وجود دراسة للمشروع منذ شهرين خلال اجتماع شركات النقل بحمص، إذ تم الاتفاق وفق محضر الاجتماع بدراسة حيثيات الموضوع بكامل تفاصيله وذلك من أجل استبعاد العنصر البشري من التدخل المالي والاعتماد على الدفع الكترونيا ً مما يساهم من الحد من فساد البعض وحل إشكالية تقاضي تعرفة زائدة من قبل السائقين والتحكم بالمواطنين.

وأوضح حداد أنه تم إعداد مذكرة شاملة تضمنت اقتراح تشكيل لجان مالية وقانونية وإدارية من أجل إجراء العقود اللازمة، مشيراً إلى أن البطاقة الإلكترونية يمكن شحنها بالمبلغ المطلوب من قبل المواطن من خلال كوات ومحال محددة يستطيع المواطن أن يستقل اي باص للنقل الداخلي عام أو خاص باستخدام البطاقة علماً أنه سيتم تركيب جهازين بكل باص لتمرير البطاقة.

ولم يخف حداد الأعباء المترتبة على هكذا مشروع لكن يجب النظر إليه من الناحية الإيجابية والتقنية وما يحقق من ضبط لعملية النقل.

وحول عدم اعلام ومعرفة محافظة دمشق بالدراسة لفت حداد مازحاً ” وهم لم يعلمونا بمشروع GPS ” مؤكداً أن التوجيه جاء من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل وبناء عليه تمت الدراسة.

وختاماً يأمل متابعون أن يتم تعميم الفكرة على كافة القطاعات الحكومية وخاصة تعبئة المازوت للسرافيس والانتهاء من البطاقات الاكرتونية وختم مراقبي الخطوط وذلك بعد أن شهدت تلك البطاقات تلاعباً ما بين المراقب والسائق.

البعث ميديا – خاص- علي حسون