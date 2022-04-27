التربية تحدد موعد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة بصفة حر

سمحت وزارة التربية بتسجيل التلاميذ والطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادات العامة بصفة دراسة حرة لدورة 2022 خلال يوم غد الخميس فقط.

وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلت سانا، أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على مصلحة التلاميذ والطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم من التقدم بطلبات اكتتابهم للامتحانات العامة.

وكانت وزارة التربية حددت في الـ15 من كانون لأول الفائت موعد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2022 اعتباراً من يوم الأربعاء الـ22 من كانون الأول الماضي واستمر لغاية يوم الاثنين الـ28 من شباط الفائت.

وأجرت الوزارة اختباري ترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 في الـ16 من تشرين الأول الماضي والـ11 من كانون الأول الماضي.