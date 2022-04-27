الجامعة الافتراضية تمدد فترة التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد

مددت الجامعة الافتراضية السورية فترة التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي ربيع 2022 في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي لغاية يوم الخميس 5-5-2022.

وأشارت الجامعة في إعلانها اليوم إلى استمرار عملية الدفع الالكتروني للطلاب السوريين المقيمين في سورية حتى يوم الاثنين 9-5-2022 عن طريق أحد فروع المصرف التجاري السوري أو المصرف العقاري في جميع المحافظات، كما تستمر عملية الدفع المباشر للطلاب غير السوريين المقيمين في سورية لغاية التاريخ المذكور عن طريق أحد فروع المصرف التجاري السوري.

وتستمر أيضاً عملية الدفع المباشر للطلاب المقيمين خارج سورية حتى يوم الاثنين 9-5-2022 في المراكز الخارجية للتقدم لاختبارات اللغة والقبول.

ودعت الجامعة الطلاب إلى التقيد بالمواعيد المذكورة مؤكدة أنه لن يتم تمديد التسجيل والدفع بعد الفترة المذكورة لأي سبب، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل القبول الجامعي ورابط التسجيل ومعرفة كل التفاصيل من خلال الرابط التالي.

رابط التسجيل: https://www.svuonline.org/ar/news/5961