الجو بين الصحو والغائم وفرصة لهطل زخات رعدية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية وخاصة في منطقة الجزيرة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة فوق المناطق الغربية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تثير الغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطول زخات رعدية من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والقلمون والجزيرة.